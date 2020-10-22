مانشستر سيتي يقلب الطاولة على بورتو وإنتر ينجو من الخسارة 

افتتح مانشستر سيتي مسيرته في دوري أبطال أوروبا بتحقيق فوز صريح على ضيفه بورتو بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وحول مانشستر سيتي الإنكليزي تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه بورتو البرتغالي إلى الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف الأربعاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وافتتح بورتو التسجيل عن طريق لويس دياز في الدقيقة 14 ثم رد مانشستر سيتي بثلاثية افتتحها سيرخيو أغويرو في الدقيقة 20 من ركلة جزاء ثم أضاف إلكاي غوندوغان الهدف الثاني في الدقيقة 65 قبل أن يسجل فيران توريس ثالث الأهداف في الدقيقة 73.



وضمن المجموعة ذاتها قاد المصري أحمد حسن كوكا فريقه أولمبياكوس اليوناني إلى اقتناص فوز ثمين من ضيفه مرسيليا الفرنسي بهدف أحرزه في الدقيقة 91.



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وفي مباراة أخرى في المجموعة الثانية، أنقذ المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه إنتر الإيطالي من الخسارة أمام ضيفه الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ بإدراكه التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعت الطرفين الأربعاء في الجولة الأولى.



وافتتح لوكاكو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة وعادل الجزائري رامي بن سبعيني النتيجة للفريق الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 63، قبل أن يحرز جوناس هوفمان الهدف الثاني للألمان في الدقيقة 84، لكن لوكاكو نجح بإدراك التعادل لإنتر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة مستغلاً كرة جاءت من ركنية أمام المرمى.



وكان شاختار دونيتسك الأوكراني حقق المفاجأة في وقت سابق من اليوم وتغلّب على ريال مدريد 3-2 في عقر داره وتصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.



المصدر: وكالات