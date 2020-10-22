الامارات | 19 لاعباً في القائمة الجديدة لمنتخب «الصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعباً في القائمة الجديدة لمنتخب «الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في بيان صحافي، أمس، عن استدعاء 19 لاعباً في القائمة الجديدة للمنتخب الوطني، تمهيداً للاستحقاقات المقبلة.

وتضم القائمة الجديدة اللاعبين: طاهر ناصر، محمد فدعق، طالب الفزاري، راشد الهنائي وعلي الحمادي من الظفرة، وحسن الحنطوبي، عبدالله الشمبيلي، سعود خالد آل علي، وعمر النقبي من خورفكان، وعلي الخمري، عمر الفهيم، راشد عبيد، عبدالله الفلاسي وعبدالله لخمري من شباب الأهلي.

وتضم كذلك لاعبي دبا الحصن علي خميس وعبدالله الحوسني، ومحمد الرئيسي من البطائح، ومحمد عبيد من النصر، وحمد حسن من اتحاد كلباء، ويقود المنتخب المدرب المواطن، عبدالرؤوف عمر المرزوقي، ويساعده المدرب المواطن عدنان الهولي.

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وفي جانب آخر، وبخصوص كأس الإمارات لكرة الصالات، قال رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، سالم النقبي، إن فريقه تعلم من أخطاء المباريات السابقة في كأس الاتحاد، وإنه سيكون في أفضل جاهزية للمسابقة المقبلة، وأوضح «فريق الصالات سيكون جاهزاً بشكل أفضل للمنافسة في كأس الإمارات، مطلع نوفمبر المقبل»، وقال إن اللاعبين بحاجة إلى التعافي بعد الجهد الكبير الذي تعرضوا له في ختام الموسم الماضي، وخوضهم لعدد كبير من المباريات في مدة زمنية قصيرة.

وكان خورفكان استعاد، أخيراً، نغمة الانتصارات بعد سلسلة من الهزائم، حيث فاز في المباراة الأخيرة بكأس الاتحاد على الظفرة 5-4، رغم وداعه المسابقة.

وأضاف النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «استعاد الفريق الانتصارات بفوز معنوي سيكون مهماً للمرحلة المقبلة، وثقتنا عالية بالفريق في استثمار اكتمال عدده وجاهزيته، لأن يكون طرفاً قوياً في الاستحقاقات المقبلة».

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