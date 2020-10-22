الامارات | عيسى هلال: نرفض تجميد أي لعبة في أندية الشارقة الـ 23

شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال: نرفض تجميد أي لعبة في أندية الشارقة الـ 23 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، أن هناك ميزانية خاصة للمنطقة الوسطى في الشارقة، تصل إلى 15 مليون درهم، من أجل دعم ونشر مختلف الرياضات الجماعية والفردية هناك. وقال إن ذلك من شأنه أن يبقي مسيرة التميز في العمل الرياضي بالأندية الـ23، في مختلف مناطق الشارقة. وشدد على أنهم سيدعمون مختلف الألعاب، وقال: نرفض تجميد أي لعبة في أندية الشارقة الـ23.

وقال إن توافر الدعم آتى ثماره، ضارباً المثل بتتويج البطائح في العديد من البطولات، وعودة الشارقة للتتويج بلقب دوري السلة بعد غياب 16 سنة، بجانب لقب اليد للمرة الـ14، وقبلهما فوز فريق الكرة ببطولة الدوري بعد غياب 23 سنة.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام لرئيس مجلس الشارقة، بتنظيم نادي الشارقة للصحافة.

وقال عيسى هلال، لـ«الإمارات اليوم»: «هدف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من وجود 23 نادياً رياضياً في الإمارة، ليس إحراز الكؤوس والميداليات، لكن صناعة وخلق قادة في مختلف المجالات».

Advertisements

وبخصوص بعض البطولات التي تم إلغاؤها، ومنها دوري فوق 40 سنة، قال: «كان الهدف منه تواصل الأجيال ولقاءات مجتمعية رياضية، لكن البطولة أخذت اتجاهاً آخر، حيث هناك مَنْ طلب بميزانية ومكافآت تصل إلى مليون درهم، لكن هناك مشروعات قد تؤتي ثمارها أفضل من ذلك، وبالفعل تم توجيه الدعم إلى بطولة خورفكان للصالات. ورغم ذلك المجلس على استعداد لتبني الدوري، إذا رغبت الأندية، ومن أجل الهدف المنشود».

وفي جانب آخر، كشف عن أن العمل قائم على ترشيح الشارقة، لتكون عاصمة أو مدينة رياضية عالمية، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من منظمة «اليونيسكو».

15

مليون درهم، ستخصص لنشر الرياضة بالمنطقة الوسطى في الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news