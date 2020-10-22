الامارات | محمد عبيد الحصان: إنجازات «يد الشارقة» ستطال الألقاب الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبيد الحصان: إنجازات «يد الشارقة» ستطال الألقاب الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، أن «إنجازات كرة اليد في نادي الشارقة ستطال الألقاب الآسيوية في الفترة المقبلة، خصوصاً في أعقاب نجاح فريق اليد بتتويج موسمٍ استثنائي، وحصده أول من أمس لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ 14 في تاريخه، وبسجلٍ خالٍ من الهزائم».

وقال، لـ«الإمارات اليوم» إن ذلك يؤكد أن الاستمرارية في حصد الإنجازات تمهد للارتقاء بمستوى الطموحات لحصد لقب بطولة آسيا، عقب مشاركتين أخيرتين توج بهما الفريق ولمرتين على التوالي بالميدالية البرونزية.

وتابع: «فوز فريق اليد بجميع المباريات، يؤكد أن اللعبة في النادي تملك المقومات المؤهلة للارتقاء بمستوى الطموحات، والسعي لإهداء النادي وكرة اليد الإماراتية لقب الأندية الآسيوية الأبطال في نسختها المقبلة».

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وأوضح: «الدعم الكبير الذي توليه إدارة النادي ومجلس الشارقة الرياضي، أسس لتدعيم صفوف الفريق بنخبة من العناصر المميزة، سواء الوطنية منها أو على صعيد الاستقرار الفني على المحترف المصري علي الزين، والدولي البحريني علي ميرزا، ما سمح بمواصلة حصد الإنجازات في الفريق الأول، ليتواصل العمل أخيراً على تدعيم الفريق، بالتعاقد مع المدرب المونديالي المصري هاني الفخراني، الذي قاد الفريق في مباراته الأخيرة أمام الوصل، ما يمنحنا التفاؤل بقدرة الفريق للعودة والمنافسة في لقب أندية آسيا 2021».

في المقابل، أكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، أن «تتويج فريقي الشارقة لليد والسلة، أخيراً، بلقبي الدوري في كل لعبة، يعكس أن ألعاب الشارقة كافةً تعيش موسماً استثنائياً بكل المقاييس، وتؤسس للهيمنة على الرياضة الإماراتية مستقبلاً في كل الألعاب».

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