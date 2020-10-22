الامارات | استبعاد مسعود أوزيل من تشكيلة أرسنال

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شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مسعود أوزيل من تشكيلة أرسنال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد نادي أرسنال صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل عن تشكيلته التي تخوض الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليعزّز الشكوك حول إمكانية مواصلة مشواره مع «المدفعجية» في المستقبل.
ويُعدّ اللاعب البالغ 32 عاماً الأعلى راتباً في تاريخ نادي شمال لندن، ويُقدّر بـ350 ألف جنيه إسترليني (450 ألف دولار أميركي) أسبوعياً، لكنه استبعد أيضاً من تشكيلة الفريق الذي سيخوض منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ».
ولم يخض أوزيل أي دقيقة في تشكيلة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا منذ السابع من مارس الماضي.
وسيكون أوزيل قادراً على المشاركة فقط مع تشكيلة فريق تحت 23 عاماً حتى عام 2021 على أقل تقدير.
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