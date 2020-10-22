الامارات | مدرب الظفرة: أعرف عموري لكن هناك آخرين يصنعون الفارق

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة: أعرف عموري لكن هناك آخرين يصنعون الفارق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الظفرة، الصربي ألكسندر فيلسيوفينتش، إنه يعرف لاعب فريق الجزيرة، الدولي عمر عبدالرحمن (عموري) جيداً، لكنه أشار، في الوقت ذاته، إلى أن فريق الجزيرة يمتلك لاعبين آخرين قادرين على صناعة الفارق ولديهم القدرات الفنية، وفي المقابل يمتلك فريقه مجموعة من اللاعبين الجاهزين الذين يتملكهم الحماس لخوض لقاء الغد بدوري الخليج العربي.

وأضاف المدرب الصربي، في المؤتمر الصحافي، أمس، أن فريقه سيخوض لقاء الغد بالتشكيلة ذاتها التي لعبت في مواجهة عجمان في الجولة الأولى، مُقراً في الوقت نفسه بأن كل مباراة في الدوري تعتبر قصة مختلفة عن الأخرى، وأضاف: «أعرف لاعبي الجزيرة، وسنحاول أن نستثمر الفرص، وسنرى ماذا سيحدث داخل أرضية الملعب».

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