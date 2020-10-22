الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استياء

أبدى مسؤول في اتحاد لعبة جماعية استياءه، بسبب استبعاده من رئاسة لجنة مهمة في الاتحاد المعني، وتختص ببحث أمور تدخل ضمن اختصاصات اللجنة التي يترأسها حالياً، وتساءل عن السبب وراء عدم توليه رئاسة هذه اللجنة.

مدرب

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بدأت إدارة أحد أندية المحترفين البحث عن مدرب بديل للمدير الفني الحالي، وذلك بعد تعرّض الفريق لخسارتين قاسيتين في الكأس ودوري الخليج العربي. وقامت إدارة النادي بإيصال الأمر إلى المدرب، كونها لم تعد قادرة على الصبر على أي هزيمة جديدة.

مولود

احتفت شركة نادي بني ياس لكرة القدم بلاعب الفريق الأول، البرازيلي جواو بيدرو، بمناسبة استقباله مولودة جديدة، ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على إجازة قصيرة في فترة التوقف الدولي، للسفر إلى البرازيل للقاء مولودته.

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