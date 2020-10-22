الامارات | تشيك المعتزل يعود إلى تشلسي «حارس طوارئ»

شكرا لقرائتكم خبر عن تشيك المعتزل يعود إلى تشلسي «حارس طوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد نادي تشلسي ضم الحارس التشيكي بيتر تشيك المعتزل منذ نهاية موسم 2019 إلى صفوفه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليدافع عن عرينه حال عدم توافر الحراس الآخرين لظروف صحية، بحسب ما أعلن النادي اللندني، حيث يشغل تشيك منصب المدير التقني.

وقال تشلسي الذي يضم في صفوفه الحراس الإسباني كيبا أريسابالاغا، والأرجنتيني المخضرم ويلي كابييرو (39 عاماً)، والقادم الجديد السنغالي إدوار مندي (استُدعي بيتر تشيك إلى الفريق كحارس طوارئ بديل).

وتابع حارس تشلسي وأرسنال السابق: «هذا إجراء احتياطي بسبب الظروف غير المسبوقة التي تسببت بها أزمة (كوفيد-19). سيشغل منصب لاعب غير متعاقد».

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