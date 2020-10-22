الامارات | إعلان القائمة النهائية لـ «الدراجات» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القائمة النهائية لـ «الدراجات» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعلن لجنة الانتخابات باتحاد الدراجات، اليوم، القائمة النهائية للمترشحين في الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد، والمقررة إقامتها الأحد المقبل في نادي الشارقة للشطرنج، ويتنافس فيها على مقعد الرئاسة نورة الجسمي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التسويق في مجلس الإدارة الحالي، ومنصور بوعصيبة عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق. وكانت نورة الجسمي، ومنصور بوعصيبة، حرصا على القيام بزيارات ميدانية للأندية، للكشف عن طموحهما بالفترة المقبلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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