شكرا لقرائتكم شوقى غريب يتحدث عن قائمة المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن القائمة التي أعلنها اليوم وتضم 40 لاعبا ليست قائمة نهائية موضحا أن المنتخب يحق له له ارسال قائمة أولية للمشاركة في الأولمبياد في مارس المقبل.

وتابع شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أن هناك بعض اللاعبين الأخرين لم تشملهم قائمة الأربعين لاعبا، ولكنهم تحت المنظار.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، أن الودية الثانية بجانب مباراة البرازيل لم يستقر عليها حتى الآن، موضحا أن الشركة المنظمة لم تحدد طرف الودية الثانية حتى الآن.

وألمح غريب إلى أن المباراة الثانية للمنتخب الأولمبي ستكون مع منتخب من أمريكا الشمالية أو الجنوبية.

وأكد غريب أنه اجتمع بحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، موضحا أن الأولوية بالطبع ستكون للبدري في اختيار العناصر المشتركة بين المنتخبين.

حدد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب قائمة تضم 40 لاعبا كهيكل مبدئي للفريق استعدادا للمعسكر القادم الذي سينطلق اول نوفمبر المقبل والسفر الي السعوديه لاداء مبارتين وديتين احداهما امام المنتخب البرازيلي يوم 16 نوفمبر والاخري جاري الاتفاق عليها والتي تأتي ضمن برنامج الاستعداد لاولمبياد طوكيو

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وعقد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد اكد خلاله المدير الفني علي اهداف المرحلة المقبلة ومتطلباتها بهدف تحقيق افضل النتائج في الدورة الاولمبية، وأن هذا لن يأتي الابالجدية في برنامج الاعداد والاهتمام بكافة المباريات

وقد حضر الاجتماع الدكتور احمد عبدالله عضو اللجنه الخماسية، والمشرف علي المنتخب والذي أكد علي الدعم الكامل من قبل الاتحاد لمنظومة المنتخب الاولمبي مشيرا الي ان جماهير مصر تنتظر الكثير من هذا الفريق في الدورة الاولمبية.

كما استقبل السيد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره الجهاز الفني في مكتبه بالاتحاد واكد علي فخره واعتزازه بالمنتخب الاولمبي متمنيا ان يحقق الفريق ميدالية في الدوره الاولمبية.

وقد اتفق الجهاز الفني علي ان يكون بداية المعسكر اول نوفمبر مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تكليف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور ايمن زين بها.

ويقوم الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب بانهاء كافة الترتيبات الادارية للمعسكر سواء اجراءات السفر او الاقامة

ومن جانبه اكد الكابتن شوقي غريب علي ان الجهاز الفني حرص علي اعلان قائمه تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية مشيرا الي انه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد اعلان الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول قائمته وله الحريه في اختيار اي لاعب من تلك القائمه المعلنة التي تضم:

محمد صبحي “الزمالك “، عمر صلاح “سموحة”، عمر رضوان “الجونة”، مصطفي شوبير “الأهلي”، محمود جاد “إنبي”، محمد أشرف “طنطا”، أسامة جلال “إنبي”، احمد رمضان بيكهام “دجلة”، محمد عبدالسلام “الزمالك”، محمود صابر الجزار “الجونة”، محمود مرعي “دجلة”، أحمد ياسين “المقاصة”، محمد عبدالمنعم “سموحة”، أحمد يوسف “اف سي مصر”، أحمد أبوالفتوح “سموحة”، حسن علي، “المصري، محمود البدري “الاسماعيلي”، كريم العراقي “المصري”، كريم فؤاد “إنبي”، شريف رضا “سموحة”، أكرم توفيق “الجونة”، غنام محمد “الانتاج الحربي”، أحمد سعيد “دجلة”، عمار حمدي “طلائع الجيش”، محمد صادق “الإسماعيلي”، أحمد حمدي “الجونة”، ناصر ماهر “سموحة”، يوسف الجوهري “المقاولون العرب”، عبدالرحمن مجدي “الإسماعيلي”، إمام عاشور “الزمالك”، كريم الطيب “اسوان”، رمضان صبحي “بيراميدز”، طاهر محمد طاهر” الأهلي”،عبدالرحمن شيكا “الانتاج الحربي”، مصطفي محمد “الزمالك”، أحمد ياسر ريان “الجونة”، صلاح محسن “سموحة”، ناصر منسي “طلائع الجيش”، فادي فريد “أسوان”، أحمد أيمن “الإسماعيلي”.