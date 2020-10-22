شكرا لقرائتكم شوبير ساخرًا: "حازم ولا ميدو اللى عينوا الشيشيني مدربا لأسوان؟!" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر الإعلامي أحمد شوبير من الاتهامات التي طالته بعد تعيين محمد يوسف مديرا فنيًا لنادي البنك الأهلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية وصفحات السوشيال ميديا قالت أن شوبير توسط لتعيين يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "يا ترى مين اللى عين الشيشيني مديرا فنيًا لأسوان، يا ترى ميدو؟! ياترى حازم إمام؟! هو ليه مفيش لكلك كتير في الموضوع ده زى ما حصل في موضوع تعيين يوسف مدربا للبنك الأهلي".

وأردف نجم الأهلي السابق: "مين بيسوق السوشيال ميديا؟! الشيشيني مدرب رائع ويوسف مدرب رائع ومش محتاجين حد يتوسطلهم، لكن ليه القيل والقال والشائعات".

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قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة مساء الأربعاء، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020/2021، ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

من جانبه، عبر سامى الشيشينى عن تقديره لإسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان وسيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره.

وبعد تلقيه عدداً من العروض، قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد إجتماع مشترك مع لجنة الكرة إستمر عدة ساعات مساء أمس الثلاثاء توجيه الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى على أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الأختيار الأول لكثير من المديريين الفنيين الذين عملوا بالنادى.