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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد الوداد والقنوات الناقلة



يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة الدوري.

نتيجة مباراة الذهاب



تغلب الأهلي على الوداد المغربي بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد مركب محمد الخامس يوم السبت الماضي، أحرز ثنائية الفريق الأحمر محمد مجدي افشة وعلي معلول.

وصول بعثة الوداد



وصلت بعثة الرجاء المغربي إلى القاهرة مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة الأهلي في موقعة الاياب وتعويض الخسارة غير المتوقعة على ارضه.

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الاهلى يستقر تجديد إعارة عدد من اللاعبين

واستقر مسئولو الأهلي على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائي عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيي وفوزي الحناوى.