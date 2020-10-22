شكرا لقرائتكم علاء وحيد: الإسماعيلى تعاقد مع 3 صفقات ويتبقى الإعلان بشكل رسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى باسم نادى الإسماعيلى، أنه تم التعاقد مع 3 صفقات خلال الفترة الحالية ويتبقى فقط الرتوش الأخيرة للإعلان عنها بشكل رسمى وفقا لاختيارات لجنة التعاقدات فى قلعة الدراويش .

وأوضح علاء وحيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2: أنه تم أرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف عقب رحيلة عن الفريق قبل انتهاء الموسم الحالى واعتراضه على استكمال المباريات المتبقية للفريق بسبب عدم الموافقة على تمديد عقدة لـ3 سنوات مقبلة .

وعلق علاء وحيد على أنباء التعاقد مع محمد عواد قائلا: "عواد حارس كبير ولكن سوف يتم التعاقد مع حارس آخر وتم التفاوض مع أحد الحراس الكبار فى الدورى الممتاز لكن طالب بالحصول على 27 مليون جنية فى الموسم ومحمود عواد تم استبعاده بسبب جمهور الإسماعيلى".

وأشار المتحدث الرسمى لنادى الإسماعيلى، أنه ينتظر موقف فريق الرجاء المغربى لتحديد موعد مباريات دور النصف النهائى للبطولة العربية الذى طالب بتأجيل أى مواعيد عقب الانتهاء من مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا.