شكرا لقرائتكم محمد صلاح: أتمنى وصول الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إتمنى وصول الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي ولعب المباراة بجمهور.

أضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك: "الزمالك مطالب بالفوز في مباراة العودة على الرجاء وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب".

تابع: "بن شرقي لاعب من طراز فريد وقدم الكثير للزمالك ويستحق أن يلبي النادي كل مطالبه وأحمد سيد زيزو عنده أنانية بعكس أشرف بن شرقي ولكنه لاعب متطور ولديه إمكانيات كبيرة ويستحق الانضمام إلى المنتخب".

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وواصل: "فرجاني ساسي مستواه تراجع في الفترة الأخيرة وأتمنى يرجع لمستواه وهو بيزهق بسرعة وتوقعت صعود الأهلي والزمالك لنهائي افريقيا منذ مباراة ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء والرجاء اقوى من الوداد".

وأكمل: "الفرق بين كارتيرون وباتشيكو أن كارتيرون بيحب يهاجم لكن باتشيكو مدرب تجاري بيحب يكسب دون التركيز على الأداء وهو أفضل من كارتيرون في التنظيم الدفاعي و يتعاون مع جهازه المعاون وأطالب باراحة يوسف أوباما لأنه استهلك واتمنى احتراف مصطفى محمد".

واختتم صلاح: "أتمنى انضمام والتر بواليا لاعب الجونة ومحمد مجلي لاعب المقاولون للزمالك".