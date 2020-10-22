شكرا لقرائتكم سامى الشيشينى مدير فنيا لنادى أسوان خلفا لأحمد كشرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة مساء الأربعاء، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020/2021، ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

من جانبه، عبر سامى الشيشينى عن تقديره لاسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان وسيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره.

وبعد تلقيه عدداً من العروض، قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد اجتماع مشترك مع لجنة الكرة استمر عدة ساعات مساء أمس الثلاثاء توجيه الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى على أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الاختيار الأول لكثير من المديرين الفنيين الذين عملوا بالنادى.

Advertisements

أحمد كشرى نجح فى قيادة أبناء الجنوب لبر الأمان بعدما ضمن بقائهم فى الدورى العام وتخللت مسيرته معهم عدة إنجازات كان أبرزها الفوز التاريخى الأول لأسوان على الزمالك بهدف نظيف، والذى لم يكن مجرد انتصار على فريق كبير بل كان أول انتصار لأبناء الجنوب على القلعة البيضاء.

كما استطاع كشرى أن يحقق واحداً من أكبر انتصارات أسوان فى الدورى العام، عندما تغلب على طنطا برباعية نظيفة، وبشكل عام بدأ كشرى مسيرته التدريبية مع أسوان مع انطلاق الدور الثانى من الدورى خلفاً لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق السابق.

قاد أحمد كشرى أبناء الجنوب فى 16 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى 4 وخسر 7 أخرين، وسجل لاعبو أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 آخرين.