شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتعاقد مع أحمد مصطفى من العدالة السعودى 4 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو الإسماعيلى، مع أحمد مصطفى لاعب العدالة السعودى لمدة 4 مواسم، ويبلغ أحمد مصطفى من العمر 23 عاما وسبق له تمثيل منتخب الشباب، وتألق فى صفوف بتروجت لينتقل لصفوف جينت البلجيكى فى صيف 2018 مقابل 500 ألف دولار، بالإضافة إلى 15% عائد إلى بتروجيت عند بيع اللاعب إلى أى نادٍ آخر بعقد يمتد حتى 2021 ولكن غاب اللاعب عن المشاركة ليقرر النادى البلجيكى إعارته .

أحمد مصطفى لعب الموسم الماضى معارا لنادى سموحة، قبل أن يعود لبلجيكا ثم ينتقل معارا أيضا لنادى أبها السعودى مع بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ اللاعب عقده ويعود إلى نادى جينت مجددا الذى أعاره فى الميركاتو الشتوى الماضى لنادى العدالة السعودى مقابل 155 ألف دولار لنهاية الموسم الجارى.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وتتبقى للإسماعيلى مباراة فى الدورى مع الزمالك بالجولة الأخيرة للمسابقة لم يتحدد موعدها حتى الان.

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وجمع الاسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 45 هدف.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 9 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر ثلاثة مواجهات وأحرز 10 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وتواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وتمتلك لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.