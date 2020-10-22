شكرا لقرائتكم بين 2007 و2020.. اتحاد جدة والنصر يتبادلان الأدوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبادل النصر واتحاد جدة أدوارهما خلال ما يزيد عن 13 عاماً، وذلك عندما حصل الأخير على 3 لاعبين من الأول، في تكرار لانتقال ثلاثي الاتحاد إلى النصر صيف 2007.

وأنهى اتحاد جدة التعاقد مع المدافع عمر هوساوي ومتوسط الميدان عبدالعزيز الجبرين، بالإضافة إلى الظهير الأيسر حمد آل منصور بنظام الإعارة، بعد خروجهم من خطط المدرب البرتغالي روي فيتوريا الفنية.

وليست هذه الصفقات المتتالية هي استثناء في علاقة الناديين، فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، إذ إن التاريخ شهد الكثير من عمليات الانتقال صوب جدة أو الرياض، إلا أن الأبرز هي عملية انتقال ثلاثي اتحاد جدة صيف العام 2007 إلى النصر.

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ومثل حال هوساوي والجبرين وآل منصور، كان الثلاثي عبدالله الواكد ومرزوق العتيبي وخالد الشمراني خارج الخطط الاتحادية، وهو ما دفعهم إلى ارتداء قميص النصر ذلك الصيف.

ويعتبر الواكد أنجح الثلاثي بعد انتقاله، إذ لعب مع الأصفر لـ 3 مواسم وإن لم يكن أساسياً في أغلب الأحيان، وامتدت مسيرته مع النصر حتى صيف 2010 عندما قرر اعتزال كرة القدم بعد مسيرة تنقل فيها بين الشباب وأهلي جدة والاتحاد وأخيراً النصر.

ولم يمض مرزوق العتيبي الذي كان معاراً إلى النصر، الكثير من الدقائق على أرضية الملعب، إذ خاض الجولات الأولى من بداية موسم 2007 - 2008، ثم تم استبعاده من القائمة الأساسية، وظهر في بعض المناسبات بالنصف الآخر من الموسم خلال بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد والتي كانت مخصصة لفئة الأولمبي مع استثناء مشاركة 5 لاعبين من الفريق الأول.

وانتهت علاقة خالد الشمراني مع النصر بعد بضعة دقائق من ارتداء القميص الأصفر والأزرق، وتحديداً في الجولة الثالثة من ذلك الموسم عندما ضرب زميله السابق محمد نور بعنف في مباراة الفريقين التي انتهت 5 - 1 لاتحاد جدة، وخرج مطروداً، وبعدها أوقفت إدارة النصر حينها ولم يشارك مجدداً حتى نهاية الموسم.