شكرا لقرائتكم خبر عن كيف خطط الأهلى لتصحيح المسار فى الألعاب الأخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطط مسئولو النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب إلى تصحيح مسار الألعاب الأخرى " كرة اليد و السلة و الطائرة " فى الموسم الجديد سواء على صعيد الرجال أو السيدات، وذلك عن طريق إبرام صفقات قوية تحتاجها الفرق بتدعيم عدد من المراكز.

ففى كرة اليد ، قام الأهلى بتعيين طارق محروس المدير الفنى الحاصل على برونزية كاس العالم للشباب العام الماضى مع المنتخب على رأس القيادة الفنية ، مع استعادة لاعب الفريق السابق عمر ياسين من الدورى القطرى والتعاقد مع كلا من أسامة الجزيرى نجم منتخب تونس قادما من الترجى التونسى ومحسن رمضان قادما من هليوبوليس وعمر سامى قادما من طلائع الجيش فضلا عن محمود نعمان قادما من سموحة.

أما على صعيد فريق السيدات لكرة اليد الذى خسر الدورى و الكأس هذا الموسم ، فتم تدعيم الفريق بلاعبة تونس سندس حشانة .

سندس حشانة

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أسامة الجزيرى

أما على صعيد كرة السلة ، فنجح الأهلى فى التعاقد مع ثنائى كرة السلة عمرو الجندى و عمر طارق لاعبا الجزيرة السابقين ،و احمد حمدى قادما من أمريكا ، بينما تعاقد الأهلى فى صفوف السيدات مع اللاعبة نادين السلعاوى بعد عودتها من أمريكا و ثنائى هليوبوليس نهى أسامة وفريدة وائل .



عمرو الجندى و عمر طارق

بينما شهدت الكرة الطائرة ، تجديد عقد الرباعى ، أحمد قطب و عبد اللطيف عثمان و محمد عادل و محمد عبد المنعم ، قبل الإستقرار على عدم قيد الأخير فى قائمة الموسم الجديد و إنتظار موافقة المجلس لتعاقد مع البرازيلى فابيو رودريجيرز، مع تدعيم صفوف السيدات بالليبرو بيريهان الديب قادمة من الصيد .