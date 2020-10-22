شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: تم شكوى فخر الدين بن يوسف و عواد خارج حساب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادى الاسماعيلى أنه تم التعاقد مع 3 صفقات خلال الفترة الحالية و يتبقى فقط الرتوش الأخيرة للإعلان عنها بشكل رسمي وفقا لاختيارات لجنة التعاقدات في قلعة الدراويش، وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه تم إرسال شكوى رسمية الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف عقب رحيلة عن الفريق قبل أنتهاء الموسم الحالي و أعتراضة على أستكمال المباريات المتبقية للفريق بسبب عدم الموافقة على تمديد عقدة لـ3 سنوات مقبلة .

وعلق علاء وحيد على أنباء التعاقد مع محمد عواد قائلا " عواد حارس كبير و لكن سوف يتم التعاقد مع حارس أخر و تم التفاوض مع أحد الحراس الكبار في الدورى الممتاز لكن طالب بالحصول على 27 مليون جنية في الموسم و محمود عواد تم استبعاده بسبب جمهور الاسماعيلى " .

وأشار المتحدث الرسمي لنادى الاسماعيلى أنه ينتظر موقف فريق الرجاء المغربى لتحديد موعد مباريات دور النصف النهائي للبطولة العربية الذى طالب بتأجيل اى مواعيد عقب الانتهاء من مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا .