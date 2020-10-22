البدري يتحدث عن تمثيل الفراعنة الصغار فى أولمبياد طوكيو بعد التألق مع الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر “محمود البدرى” ظهير أيسر الإسماعيلى عن سعادته بثقة “شوقى غريب” المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى.

وانضم البدرى لصفوف منتخب شباب الفراعنة خلال معسكره المقبل والذى يتخلله عدة وديات بجانب زملائه الثلاثة بالفريق وهم عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وأحمد أيمن.

وأضاف :”سأبذل قصارى جهدى فى التدريبات والمباريات من أجل أن أكون على قدر تلك الثقة الغالية من قبل الجهاز الفنى ، الانضمام للمنتخب هو أعلى مراتب الشرف”.

وواصل :”لدى أحلم سأقاتل من أجل تحقيقه وهو تمثيل منتخب بلادى فى دورة الألعاب المقبلة التى تستضيفها طوكيو”.

وأنهى حديثه قائلا :”بالتأكيد مع المنافسة تصب فى صالح المنتخب لكنى سأقدم أفضل ما لدى لإثبات أحقيتى فى الحصول على فرصة”.

تصدر رمضان صبحى لاعب بيراميدز قائمة الـ40 لاعبا التى حددها الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب، كهيكل مبدئي للفريق استعدادا للمعسكر القادم الذي سينطلق أول نوفمبر المقبل والمتوجه إلي السعودية لأداء مباراتين وديتين أحدهما أمام المنتخب البرازيلي يوم 16 نوفمبر والأخري جاري الاتفاق عليها والتي تأتي ضمن برنامج الاستعداد لاولمبياد طوكيو . وعقد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد اكد خلاله المدير الفني علي أهداف المرحلة المقبلة ومتطلباتها بهدف تحقيق افضل النتائج في الدورة الاولمبية، وأن هذا لن يأتي الا بالجدية في برنامج الاعداد والاهتمام بكافة المباريات وقد حضر الاجتماع الدكتور احمد عبدالله عضو اللجنه الخماسية، والمشرف علي المنتخب والذي أكد علي الدعم الكامل من قبل الاتحاد لمنظومة المنتخب الاولمبي مشيرا الي ان جماهير مصر تنتظر الكثير من هذا الفريق في الدورة الاولمبية. كما استقبل السيد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره الجهاز الفني في مكتبه بالاتحاد واكد علي فخره واعتزازه بالمنتخب الاولمبي متمنيا ان يحقق الفريق ميدالية في الدوره الاولمبية. وقد اتفق الجهاز الفني علي ان يكون بداية المعسكر اول نوفمبر مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تكليف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور ايمن زين بها. ويقوم الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب بانهاء كافة الترتيبات الادارية للمعسكر سواء اجراءات السفر او الاقامة ومن جانبه اكد الكابتن شوقي غريب علي ان الجهاز الفني حرص علي اعلان قائمه تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية، مشيرا الي انه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد اعلان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول قائمته وله الحرية في اختيار اي لاعب من تلك القائمه المعلنة التي تضم: محمد صبحي (الزمالك ) عمر صلاح (سموحه ) عمر رضوان (الجونه) مصطفي شوبير(الاهلي ) محمود جاد (انبي ) محمد اشرف (طنطا) اسامة جلال (انبي) احمد رمضان بيكهام (دجلة) محمد عبدالسلام (الزمالك ) محمود صابر الجزار (الجونة ) محمود مرعي (دجلة ) احمد ياسين (المقاصة ) محمد عبدالمنعم (سموحة ) احمد يوسف (اف سي مصر ) Advertisements احمد ابوالفتوح (سموحة ) حسن علي (المصري ) محمود البدري (الاسماعيلي ) كريم العراقي (المصري ) كريم فؤاد (انبي ) شريف رضا (سموحة ) اكرم توفيق (الجونة ) غنام محمد (الانتاج الحربي ) احمد سعيد (دجلة ) عمار حمدي (طلائع الجيش ) محمد صادق (الاسماعيلي ) احمد حمدي (الجونة ) ناصر ماهر (سموحة ) يوسف الجوهري (المقاولون العرب ) عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي ) امام عاشور (الزمالك ) كريم الطيب (اسوان ) رمضان صبحي (بيراميدز ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي ) مصطفي محمد (الزمالك ) احمد ياسر ريان (الجونة ) صلاح محسن (سموحه ) ناصر منسي (طلائع الجيش ) فادي فريد (أسوان ) احمد ايمن (الاسماعيلي )

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