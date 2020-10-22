شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى و الزمالك وجها لوجه فى ربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج مباريات اليوم من منافسات دور الـ 16 من بطولة دورى مرتبط كرة السلة عن الفرق المتأهلة الى دور الثمانية ، والذى وصل إليه كل من الاتحاد ، التأمين، الأهلى ، الزمالك ، سبورتنج ، والجزيرة .

ومن المقرر ن يلتقى الاهلى مع الزمالك، والاتحاد مع الجزيرة ، سبورتنج و مصر للتأمين ، والجيش مع الطيران أو سموحة .

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وفاز فريق كرة السلة بنادى الزمالك رجال على نظيره الاتصالات بنتيجة 76/45 في إياب دو ر ال 16 لبطولة دورى المرتبط وبذلك يصعد الفريق الأبيض الى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة ، بعد أن انتهت مباراة المرتبط 73/75 ، كما فاز الاهلى على جزيرة الورد بنتيجة 54 /101 ، ويصعد أيضا الى منافسات دورالثمانية من البطولة أيضا .

وخاض الزمالك 6 مباريات في الدورالتمهيدى فاز في 4 و خسر في اثنان بينما خسر في ذهاب دور ال 16 وفاز في لقاء العودة بينما خاض اىلاهلى 6 مباريات بالدور التمهيدى فاز في جميعها ، ولم يخسر أي منها ، كما تغلب على جزيرة الورد في مباراة الذهاب .