شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى و الزمالك وجها لوجه فى ربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج مباريات اليوم من منافسات دور الـ 16 من بطولة دورى مرتبط كرة السلة عن الفرق المتأهلة الى دور الثمانية ، والذى وصل إليه كل من الاتحاد ، التأمين، الأهلى ، الزمالك ، سبورتنج ، والجزيرة .
ومن المقرر ن يلتقى الاهلى مع الزمالك، والاتحاد مع الجزيرة ، سبورتنج و مصر للتأمين ، والجيش مع الطيران أو سموحة .
وخاض الزمالك 6 مباريات في الدورالتمهيدى فاز في 4 و خسر في اثنان بينما خسر في ذهاب دور ال 16 وفاز في لقاء العودة بينما خاض اىلاهلى 6 مباريات بالدور التمهيدى فاز في جميعها ، ولم يخسر أي منها ، كما تغلب على جزيرة الورد في مباراة الذهاب .
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