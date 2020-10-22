شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 21/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الخميس 21/10/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، والتي جاء في مقدمتها أجاي يغيب عن مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة الوداد ..ويكتفي بالجيم، وعلي لطفي يعود لتدريبات الأهلي وموسيماني يركز على الجوانب الخططية، والأهلي يجري مسحة طبية قبل المران استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي. أكتفى جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش

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