شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زوجة بطل المصارعة عبد اللطيف منيع بفيروس كورونا بعد أيام من زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعرضت زوجة عبد اللطيف منيع بطل منتخب المصارعة إلى الإصابة بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من زفافها على اللاعب ، ونشر منيع عبر صفحته بموقهع التوةاصل الاجتماعى غفيس بوك صورة تجمعه بزوجته من حفل الزفاف وكتب عليها : " لا حول ولا قوة الا بالله ، و الله ما لحقت أفرح بيكى ..الحمد لله على كل حال دعواتكم لكراتى اتصابت بفيروس كورونا .

واحتل عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة المركز الثانى في ترتيب الاتحاد الدولى للمصارعة على مستوى العالم عن شهر مارس فى وزن 120 كجم، وجاء في المركز الأول اللاعب التركى قايا الب، وبالمركز الثالث بينو هيندس من كوبا، والرابع لاعب فنزويلا بيريز هيربيرج.

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كما احتل محمد ابراهيم كيشو لاعب المنتخب والمتأهل إلى أولمبياد طوكيو المركز الرابع فى منافسات وزن 67 كجم، وجاء الترتيب فى هذا الوزن باحتلال لاعب كوبا المركز الاول و يليه لاعب روسيا ثم صربيا، وكيشو رابعا

كشف عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة ، أنه بدأ حياته العملية بالعمل فى ورشة خراطة مع والده ، وذلك قبل انضمامه للمنتخب والمشاركة فى البطولات .

وقال عبد اللطيف أنه يشعر بالفخر لعمله فى ورشة والده الخاصة بالخراطة قائلا : " الشغل مش عيب ، ولكن ده شرف وفخور بكده "، ووجه بطل العالم فى المصارعة رسالة الى الشباب أنه لايوجد شغل متواضع أو شغل عيب ، لكن الشغل شرف لأى فرد .

واقترب عبد اللطيف منيع من التأهل الى اولمبياد طوكيو 2002 بعد التتويج بالمركز الأول وذهبية بطولة إيطاليا الدولية بعد الفوز على لاعب فنزويلا بنتيجة 4/0 .