شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى مديراً فنياً لأسوان خلفاً لأحمد كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة مساء الأربعاء، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020/2021، ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

من جانبه، عبر سامى الشيشينى عن تقديره لإسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان وسيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره.