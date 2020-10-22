7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها كاف يختار عبد الله السعيد أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وحوريا الغينى ، ووزير الرياضة والبدرى وغريب ونجوم الزمالك على رأس الحضور فى تأبين عزمى مجاهد، ورمضان صبحى يزين قائمة المنتخب الأولمبى المسافرة للسعودية. كاف يختار عبد الله السعيد أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وحوريا الغينى Advertisements اختار الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى "كاف" النجم عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، كأفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام حوريا كوناكرى الغينى، التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد الركب محمد الخامس فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة نهضة بركان المغربى، بعد الفوز على حوريا بنتيجة 2 / 0.

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