شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إعلامية: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 31 أكتوبر والنهائى 6 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر إعلامية قريبة الصلة من الكاف، صدور قرار من الاتحاد الافريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والتي كان مقررا لها السبت المقبل الي يوم 31 أكتوبر الجاري بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا، كما زدات نفس المصادر بأن موعد المباراة النهائية ثابت كما هو يوم 6 نوفمبر دون اخلال او تأثير بتاجيل لقاء الزمالك والرجاء.

من ناحية أخرى قام المغربي الدولي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك بزيارة معسكر فريق الوداد المغربى المقام حاليا في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في اطار مباريات إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا ، ويرتبط بن شرقي بعدد من الصداقات مع لاعبي الوداد المغربي فريقه السابق والذي شهد بداية تألقه.

في سياق مختلف حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، علي إجراء تقسيمة قوية بنهاية مران الزمالك اليوم، وذلك بمساحة الملعب كاملة، حيث قام باتشيكو بالإشراف بنفسه علي التقسيمة بمشاركة معاونيه مدحت عبدالهادي وكوستا مدربي الفريق، وقام المدير الفني للزمالك بالتركيز خلال هذا التقسيمة علي بعض الجمل الفنية المعينة والتي تم تنفيذها خلال الفقرات التكتيكية بالمران.