شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف كواليس ملف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، كواليس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة الزمالك: "تواصلت مع هانى أبو ريدة وتواصلت مع مسئولين فى الكاف وأكدوا أنهم أرسلوا لجنة طبية لمتابعة حالة لاعبى الرجاء وتأكدوا من وجود 8 لاعبين فى الحجر الصحي".

تابع رئيس الزمالك: طلبت لو تأجل لقاء الزمالك والرجاء أن يؤجل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الرد أن اللائحة 16 لاعبا تلعب أكتر من 16 لاعبا تتأجل، وولادنا مستعدين يلعبوا بكرة والجميع على درجة عالية من التركيز.

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وأضاف مرتضى منصور: "وجهنا رسالة للعالم كله أننا نادى متحضر بعد الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، وتفوقنا على الرجاء فى وجود لاعبيه الأساسيين بالمغرب رغم أننا لعبنا فى غياب عدد كبير من لاعبينا الأساسيين".