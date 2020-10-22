شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف كواليس ملف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، كواليس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة الزمالك: "تواصلت مع هانى أبو ريدة وتواصلت مع مسئولين فى الكاف وأكدوا أنهم أرسلوا لجنة طبية لمتابعة حالة لاعبى الرجاء وتأكدوا من وجود 8 لاعبين فى الحجر الصحي".
تابع رئيس الزمالك: طلبت لو تأجل لقاء الزمالك والرجاء أن يؤجل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الرد أن اللائحة 16 لاعبا تلعب أكتر من 16 لاعبا تتأجل، وولادنا مستعدين يلعبوا بكرة والجميع على درجة عالية من التركيز.
وأضاف مرتضى منصور: "وجهنا رسالة للعالم كله أننا نادى متحضر بعد الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، وتفوقنا على الرجاء فى وجود لاعبيه الأساسيين بالمغرب رغم أننا لعبنا فى غياب عدد كبير من لاعبينا الأساسيين".
أصدر نادى الرجاء البيضاوى المغربى، بيانا رسميا، مساء اليوم، الأربعاء، يكشف فيه أخر المستجدات الخاصة بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث أكد النادى أنه ينتظر رد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" على طلبه بتأجيل اللقاء بسبب إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا المستجد، وجاء نص البيان كالتالى..
تم عقد اجتماع عاجل مساء يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بين السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و السيد جواد الزيات، رئيس النادي، لتدارس وضعية الحالة الوبائية للنادي و آثارها على لقاء اياب نصف نهائي كأس الأبطال الافريقي المقرر له يوم السبت 24 اكتوبر 2020.
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