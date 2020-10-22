شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والأهلى يصعدان لربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة السلة بنادى الزمالك رجال على نظيره الاتصالات بنتيجة 76/45 في إياب دو ر ال 16 لبطولة دورى المرتبط وبذلك يصعد الفريق الأبيض الى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة ، بعد ان انتهت مباراة المرتبط 73/75 ، كما فاز الاهلى على جزيرة الورد بنتيجة 54 /101 ، ويصعد أيضا الى منافسات دورالثمانية من البطولة أيضا .

وخاض الزمالك 6 مباريات في الدورالتمهيدى فاز في 4 و خسر في اثنان بينما خسر في ذهاب دور ال 16 وفاز في لقاء العودة بينما خاض اىلاهلى 6 مباريات بالدور التمهيدى فاز في جميعها ، ولم يخسر أي منها ، كما تغلب على جزيرة الورد في مباراة الذهاب .

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قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، مخاطبة النادى الأهلى لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية لأندية السيدات، التى تقام العام المقبل، ووافق الاتحاد الأفريقي على إقامتها بمصر، لذا أرسل اتحاد اللعبة خطابًا للقلعة الحمراء، كما تمت مخاطبة أندية هليوبوليس وسبورتنج لاستضافة البطولة أيضا، والتى يشارك فيها من مصر فريقان لم يتحددا بعد.

تقدم طارق سعيد، مدير فريق السلة بنادى الزمالك، باستقالته مؤكدًا استحالة استمراره فى ظروف عمله وصعوبة التوفيق بينه وبين عمله كمدير للفريق، وفقا لما نشره طارق سعيد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ولعدم قدرته على تقديم أى جديد فى الوقت الحالى للفريق، مع ترجيبه بخدمة النادى فى أى وقت إذا طلب منه فى أى وقت من خارج النادى متطوعًا.