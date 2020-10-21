شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك جاهز لملاقاة الرجاء في أي وقت.. حققنا الفوز على أقوى 4 فرق عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ثقته في قدرة لاعبي فريقه على التأهل أمام الرجاء المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2020.

ويستعد الزمالك للقاء الرجاء، يوم السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، علمًا بأن الفريق قد انتصر في مباراة الذهاب التي أقيمت في الدار البيضاء بالمغرب بهدفٍ وحيد.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «زمالكاوي»: «تحدثت مع أمير مرتضى وإسماعيل يوسف، وأخبراني أن اللاعبين على استعداد للعب المباراة، والجميع على درجة عالية من التركيز».

وأضاف: «وجهنا رسالة للعالم كله أننا نادي متحضر، ونقدر أن نهزم نادي الرجاء، لدينا فريقا قويًا وكنا نواجهه رغم وجود نقص في الفريق بغياب محمود شيكابالا ومصطفى فتحي ومحمد عبدالشافي وفرجاني ساسي ومحمود علاء».

وواصل: «ليس كل ما يعرف بخصوص مباراة الزمالك والرجاء يقال، والفريق جاهز يلعب في أي وقت».

وأردف: «الزمالك فاز على أبطال الدوري المصري والتونسي والمغربي والسعودي، فلماذا أنتم خائفين على الفريق، ونحن حققنا المكسب على أقوى 4 فرق عربية، وعلى بيراميدز أيضًا».

Advertisements

واختتم: «ثقتي في فريق الزمالك لا حدود لها، مع احترامي لفريق الوداد المغربي لكن مواطنه الرجاء بقدره 10 مرات وهو بطل الدوري المغربي».