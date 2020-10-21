«كوكا» يقود أولمبياكوس لفوز قاتل على مارسيليا في دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قاد أحمد حسن «كوكا» فريقه اليوناني أولمبياكوس لفوز قاتل، على مارسيليا الفرنسي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب كارايساكيس في اطار افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل «كوكا» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من زمن المباراة ليحصد فريقه أولمبياكوس أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي.
ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة بعد فوزه في ذات الجولة على بورتو نتيجة 3-1، ويأتي أولمبياكوس في المركز الثاني بنفس الرصيد 3 نقاط.
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