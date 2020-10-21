شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من الرجاء المغربي بشأن مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر نادي الرجاء المغربي بيانًا رسميًا بخصوص مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، وذلك بعد اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا في صفوف الفريق، عقب المسحة الطبية التي أجراها النادي، الإثنين.

وذكر النادي في بيانه الذي نشره عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «تم عقد اجتماع عاجل زوال يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بين السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والسيد جواد الزيات، رئيس النادي، لتدارس وضعية الحالة الوبائية للنادي وآثارها على لقاء اياب نصف نهائي كأس الأبطال الأفريقي المبرمج يوم السبت 24 أكتوبر 2020».

وأضاف: «بمبادرة من السيد فوزي لقجع، تم عقد اجتماع رسمي مساء يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، بين وفد إداري لنادي الرجاء الرياضي يترأسه السيد أنيس محفوظ، الكاتب العام، والسيد عبدالسلام حنات، رئيس البعثة الرياضية، ومدير لجنة المسابقات الأفريقية بالكاف لبسط وشرح وضعية القوة القاهرة التي يعيشها نادي الرجاء الرياضي من الجانب الرياضي والاداري ولطلب تاجيل اللقاء إلى موعد لاحق».

وأوضح: «بناءً على ما سبق، تقدم نادي الرجاء الرياضي منتصف ليلة الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بطلب رسمي للكاف لتاجيل اللقاء إلى موعد لاحق، بالنظر لعدد حالات كورونا التي أصابت لاعبي الفريق، ولاستحالة مغادرة التراب الوطني في هذه الوضعية».

واختتم: «نادي الرجاء الرياضي لا يزال ينتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الخصوص، وسيطلع الرأي العام الوطني بهذا القرار بمجرد التوصل به».

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