شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الزمالك والرجاء وموقف الأهلي والوداد.. شوبير يتوقع مصير المواجهات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع الإعلامي أحمد شوبير، مصير مواجهات إياب نصف دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع الزمالك بالرجاء المغربي، والأهلي بالوداد.

وكتب «شوبير» عبر حسابه بموقع «تويتر» تعليقًا على أنباء تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بسبب الإصابات العديدة بكورونا في صفوف الأحخير: «الزمالك والرجاء يوم 31 أكتوبر، وبحث موقف الأهلي والوداد طبقًا لنتيجة المسحات للفريقين، والكاف سيتحمل نفقات إقامة الوداد إذا حدث تأجيل للقاء.. قرارات منتظرة بعد قليل».

وكان الحساب الرسمي لقناة الرياضية المغربية، ذكر في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المقرر السبت، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بتدخل من رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع.

وكتب الحساب الرسمي للقناة على موقع «تويتر»: «بتدخل من فوزي لقجع، الكاف يوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء إلى 31 أكتوبر أو 1 نوفمبر».

وكان النادي المغربي أعلن إصابة 9 من عناصره بفيروس كورونا، وذلك قبل مباراة الفريق أمام الزمالك المقررة السبت.

وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بذهاب الدور نصف النهائي.

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