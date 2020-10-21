شكرا لقرائتكم خبر عن بطل كمال الأجسام أشرف فولة ضمن أفضل ١٠٠ شخصية رياضية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح بطل أبطال كمال الأجسام أشرف فولة في تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، باختياره ضمن أفضل ١٠٠ رياضي في عام ٢٠٢٠، نظراً لإنجازاته العالمية في كمال الأجسام.

وحصل «فولة» على ثلاث بطولات عالم، وهم بطولة العالم في الهند عام 2011، والأكوادور 2012، والبرازيل 2014.

ومن جانبة أعرب «فولة» عن سعادته بهذا الإنجاز الرياضي، ولأول مرة انضمام لاعب في كمال الأجسام المصرية لقائمة أفضل ١٠٠ رياضي على مستوى العالم.