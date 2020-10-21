شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: تغيير اسم نادي مصر المقاصة بداية من الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إنه تم بيع عقد رعاية نادي مصر للمقاصة في الساعات القليلة الماضية، بعدما أنهى المالك الجديد كافة اتفاقاته مع إدارة النادي الفيومي في الأيام الماضية.
ونشر عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، أنه تم بيع عقد رعاية نادي مصر للمقاصة بشكل رسمي.
وغرد عمر ربيع: «بيع عقد نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد».
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