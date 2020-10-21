شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يدعم محمود عبدالعزيز: "حمدلله على السلامة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عبد الله جمعة لاعب فريق الزملك صورة لزميلة محمود عبد العزيز "زيزو" خلال تواجدهم داخل صالة الجيم لاداء بعد التدريبات البدنية عقب عودة من الإصابة بالرباط الصليبى وجاء عبدالله جمعة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلا: "حمدلله على السلامة ".





استعاد فريق الزمالك، جهود محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الفريق الأبيض، بعد غياب دام لمدة تقارب السنة، عقب إصابته فى الرباط الصليبى، فى شهر أكتوبر الماضى، حيث عاد زيزو للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض بعد التعافى تمامًا من الإصابة التى أبعدته عن أبناء ميت عقبة، حيث جاءت مشاركة اللاعب فى مران الفريق منقسمة لشقين الأول بدنى بتدريبات منفردة والشق الثانى فنى بخوض جزءًا من التدريب الجماعى رفقة زملائه بالفريق حيث سيؤدى زيزو ذلك البرنامج لمدة أسبوع قبل العودة للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.

وحرصت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على إجراء زيزو للجراحة والتأهيل فى ألمانيا، من أجل استعادة جهوده بأفضل صورة كما فضل اللاعب عدم التعجل فى العودة وتنفيذ برنامجه بشكل كامل، من أجل العودة إلى الفريق والاستفادة بجهوده دون المجازفة لتجنب أى تجدد لإصابته، لذا جاءت مدة غيابه مقاربة لسنة.

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فيما ينتظر مسئولو الزمالك، خلال الساعات المقبلة، صدور قراراً من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، المحدد إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا وذلك من أجل الترتيب لموعد التدريبات والدخول فى معسكر مغلق غداً من عدمه.

وأصدرت وزارة الصحة المغربية قرارًا بمنع نادى الرجاء البيضاوى من السفر إلى القاهرة، لخوض مواجهة الزمالك بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوفه حيث وصلت إلى 9 حالات، وقررت وزارة الصحة المغربية، دخول الرجاء البيضاوى فى حجر صحى لمدة أسبوع، بعد ظهور تسع حالات كورونا داخل صفوف الفريق، وهو ما يمنع سفر المغربى إلى القاهرة، اليوم، الأربعاء، مثلما كان محدد من قبل للفريق من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك ما جعل الفريق المغربى يطالب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة، بعدما طالبت وزارة الصحة بالمغرب أن يخضع كل اللاعبين بالرجاء وأعضاء الطاقم الفنى لفحوصات جديدة للكشف عن فيروس كورونا فى 27 أكتوبر الجارى.

وتترقب إدارة الزمالك صدور القرار الرسمى من الكاف بشأن الموقف النهائى للمواجهة بعدما ذكرت تقارير مغربية أنه تواجد 16 لاعبا فقط فى قائمة فريق الرجاء البيضاوى المغربى، التى كان مقررًا أن تسافر إلى القاهرة استعدادًا لمباراة الإياب التى ستجمع الفريق الأخضر بمضيفه الزمالك وذلك بعد تسجيل 9 إصابات بصفوف الفريق بفيروس كورونا، وستضم قائمة لاعبى الرجاء لمباراة الزمالك حال تمت إقامة المباراة فى موعدها السبت المقبل 16 لاعبًا، حيث كانت تقارير صحفية مغربية، قد كشفت أمس الثلاثاء، عن أن نادى الرجاء قرر تأجيل سفره إلى القاهرة والذى كان من المفترض أن يكون اليوم الأربعاء بطائرة خاصة، وذلك انتظارا لقرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" فى طلبه بتأجيل اللقاء نظرا لإصابة كورونا.