شكرا لقرائتكم بعد غلق الانتقالات بالبرازيل.. جيرالدو مستمر مع الأهلى لنهاية أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد استمرار الأنجولى جيرالدو لاعب النادى الأهلى مع فريقه حتى نهاية بطولة دورى أبطال افريقيا، بعد غلق باب القيد فى البرازيل عقب تلقيه عرضاً من أحد الفرق هناك، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح ليستقر جهاز الكرة على استمراره حتى نهاية بطولة دورى الأبطال خاصة وأنه مُقيد فى القائمة الافريقية، ويقترب جيرالدو من الرحيل لأحد الأندية المصرية على سبيل الإعارة بعد انتهاء بطولة دورى أبطال افريقيا على أن يساهم الأهلى فى دفع جزء من قيمة إعارة اللاعب الذى يصر على تقاضى نفس القيمة المادية التى يحصل عليها فى الأهلى للموافقة على فكرة الخروج للإعارة.

ونجح مسئولو الأهلى فى الوصول لاتفاق بخصوص ضم المغربى بدر بانون مدافع الرجاء على أن يتم الاعلان عن ضمه بنهاية بطولة دورى ابطال افريقيا، مما يُجبر الإدارة الحمراء على ضرورة تسويق لاعب اجنبى لإفساح المجال أمام قيد بانون.

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فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).