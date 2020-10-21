شكرا لقرائتكم غزل المحلة يفاوض الإسماعيلى لتجديد إعارة محمود صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولو غزل المحلة، نظيرهم الإسماعيلى لتجديد إعارة اللاعب محمود صلاح صانع ألعاب فريق الدرويش المعار إلى المحلة الموسم الحالي، واستمراره مع الفريق لدعم الفريق الازرق الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، عقب صعود فريق غزل المحلة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن فاركو صاحب المركز الثانى برصيد 45 نقطة.

في سياق آخر، أكد خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، أن طموحه فى الدورى المصرى الممتاز كبير، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تدعيم الفريق بصورة قوية خلال الميركاتو الصيفى الجاري، وقال عيد فى تصريحات إذاعية: "نتمنى صعود الأندية الجماهيرية الكبيرة الموجودة فى الدرجة الثانية، وطموحنا مع غزل المحلة كبير، نسعى إلى صناعة فريق جيد والبقاء فى دورى الأضواء".

وأضاف: "نحتاج إلى دعم الفريق بلاعبين خبرات، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، قادرون على صناعة فريق جيد، لإعادة غزل المحلة إلى سابق عهده"، حصلنا على وعد من وزير قطاع الأعمال بالدعم، بالإضافة إلى دعم الشركة لنا، ونشكر الوزير ورئيس نادى غزل المحلة، وعدونا بدعم الفريق".

وتابع عيد: "قد يكون هناك استثمار فى نادى غزل المحلة خلال الموسم القادم، وستكون هناك خطوة إيجابية بالنسبة لنا"، ولو حدث استثمار فى الأندية الشعبية سيكون أمر جيد، لأنها تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة".

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وأكمل: "نفكر فى دعم الفريق بلاعبين من الأهلى والزمالك بنظام الإعارة، وهناك لاعبين آخرين أيضا".

وأردف: "نحتاج إلى حارس مرمى، والدفاع، قد نضم فى مركز عنصر أو عنصرين بالكثير، أريد الحصول على لاعبين خبرات، من الوارد ضم 7 أو 8 لاعبين جدد، وأيضا لدينا عناصر مميزة فى غزل المحلة كلهم لاعبين شباب فى العشرينيات".

واستطرد: "يتواجد 5 لاعبين أساسيين ناشئين يشاركون مع غزل المحلة، وكان لدينا أحمد يوسف وانتقل إلى إنبي، ومحمد فخرى إلى الأهلي، وإمام عاشور إلى الزمالك، ومدحت فقوسة فى الإسماعيلي".