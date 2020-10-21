شكرا لقرائتكم سلة الزمالك والأهلى تفوزان على الاتصالات وجزيرة الورد في بطولة دورى المرتبط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق كرة السلة بنادى الزمالك رجال، فوزا كبيرا على نظيره الاتصالات بنتيجة 76/45 فى إياب دو ر ال 16 لبطولة دورى المرتبط وبذلك يصعد الفريق الأبيض إلى منافسات الدور ربع النهائى من البطولة، بعد أن انتهت مباراة المرتبط 73/75، كما فاز الأهلى على جزيرة الورد بنتيجة 54 /101، ويصعد أيضا إلى منافسات دور الثمانية من البطولة أيضا .

وخاض الزمالك 6 مباريات فى الدورالتمهيدى فاز فى 4 وخسر فى اثنان بينما خسر فى ذهاب دور ال 16 وفاز فى لقاء العودة بينما خاض الأهلى 6 مباريات بالدور التمهيدى فاز فى جميعها، ولم يخسر أى منها، كما تغلب على جزيرة الورد فى مباراة الذهاب .

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قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، مخاطبة النادى الأهلى لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية لأندية السيدات، التى تقام العام المقبل، ووافق الاتحاد الأفريقى على إقامتها بمصر، لذا أرسل اتحاد اللعبة خطابًا للقلعة الحمراء، كما تمت مخاطبة أندية هليوبوليس وسبورتنج لاستضافة البطولة أيضا، والتى يشارك فيها من مصر فريقان لم يتحددا بعد.

تقدم طارق سعيد، مدير فريق السلة بنادى الزمالك، باستقالته مؤكدًا استحالة استمراره فى ظروف عمله وصعوبة التوفيق بينه وبين عمله كمدير للفريق، وفقا لما نشره طارق سعيد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ولعدم قدرته على تقديم أى جديد فى الوقت الحالى للفريق، مع ترجيبه بخدمة النادى فى أى وقت إذا طلب منه فى أى وقت من خارج النادى متطوعًا.