شكرا لقرائتكم كوكا يحيى الذكرى الخامسة لوفاة والده بعد هدفه القاتل في مارسيليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحيا المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس اليوناني، الذكرى الخامسة لوفاة والده بتقبيل الشارة السوداء التى كان يرتديها على كتفه بعد تسجيل هدف الفوز القاتل لفريقه على ضيفه مارسيليا الفرنسي، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كارايسكاكيس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2020-2021.

وشارك كوكا مع أولمبياكوس كبديل فى الدقيقة 84 من زمن المباراة، ثم نجح فى تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة رأسية رائعة، ليقوده لحصد أول 3 نقاط فى مشواره بدورى أبطال أوروبا.

وقبل 5 سنوات وتحديدا فى عام 2015، سجل كوكا سجل هدفا رائعا أمام مارسيليا الفرنسى بقميص سبورتنج براجا وقبل شارة سوداء حدادا على وفاة والده، ثم تكرر الأمر من جديد الليلة فى ذكرى وفاة والده الخامسة، ليسجل هدفا +91 فى دورى أبطال أوروبا.

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وكان أحمد حسن كوكا، نجم أولمبياكوس اليوناني، أحيا فى وقت سابق اليوم الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والده، بالدعاء له بالرحمة والمعرفة، معبرا عن اشتياقه وحبه له.

ونشر أحمد حسن كوكا، عبر حسابه بموقع تويتر، مجموعة من الصورة مع والده الراحل، وعلق قائلاً:" الذكرى السنوية الخامسة على وفاه والدى - اللهم اغفر لأغلى من غابوا عن هذه الدنيا وأرحمهم وأجعل ملتقانا بهم فى الفردوس الأعلى يارب العالمين، ستظل يا أبى حبا يحكيه دعائى دائما ( اللهم لا تحرم ابى من الجنة فهو لم يحرمنى من شيء فى الدنيا".