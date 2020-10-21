شكرا لقرائتكم إقامة بطولات القطاعات والحافز الرياضى في تنس الطاولة ديسمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، على إقامة بطولات القطاعات، والحافز الرياضى للعام الجديد خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم إخطار الأندية، والفروع، وكذلك التواصل مع وزارة الرياضة للتواصل مع وزارة التعليم، للتنسيق لإقامة بطولة الحافز .

يشارك لاعبو منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بالصين نوفمبر المقبل، والتى يشارك فيها الأبطال الأوائل الـ20 على مستوى العالم، ويمثل المنتخب فى البطولة دينا مشرف وأحمد صالح، حيث تشارك دينا برفقة المدرب الأجنبى بينما يشارك صالح رفقة ماجد عاشور مدرب المنتخب، ومن المقرر أن تدخل دينا مشرف الحجر الصحى بالصين لمدة 14 يوما، حيث تطير اليوم برفقة مدربها على أن تشارك فى منافسات البطولة يوم 8 نوفمبر المقبل، بينما يسافر أحمد صالح الشهر المقبل لخضوع للحجر أيضا وبعد ذلك انطلاق منافساته .

وقرر الاتحاد الدولى لتنس الطاولة تأجيل بطولة مصر الدولية التى كان من المقرر إقامتها الشهر المقبل بشرم الشيخ لمنتخبات الناشئين والناشئات لأكتوبر من العام المقبل بسبب فيروس كورونا، ولضمان سلامة وحماية كل الوفود والدول التى ستشارك فى البطولة ومن بينها الدولة المضيفة مصر .