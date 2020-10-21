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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



يستضيف الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة الدوري.

نتيجة مباراة الذهاب



تغلب الزمالك على الرجاء المغربي بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد مركب محمد الخامس يوم الأحد الماضي، أحرز هدف الفارس الأبيض أشرف بن شرقي.

وزارة الصحة تمنع الرجاء من السفر للقاهرة



كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة المغربية أصدرت قرارا بمنع نادى الرجاء البيضاوى من السفر إلى القاهرة، لخوض مواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوفه.

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن وزارة الصحة بعثت برسالة رسمية لإدارة نادى الرجاء البيضاوى تطالب من خلالها ضرورة دخول الفريق الأخضر في حجر صحي لمدة أسبوع، بعد ظهور تسع حالات كورونا داخل صفوف الفريق.

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ضافت الصحيفة أنه من المفرتض أن يخضع كافة اللاعبين وأعضاء الطاقم الفنى لفحوصات جديدة للكشف عن الفيروس العالمى في 27 أكتوبر الجاري وهو مايجعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مطالبا بتأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمع الفريق البيضاوي بالزمالك والتي كان مقررا لها يوم السبت المقبل.

تأهيل محمود علاء



خاض محمود علاء مدافع الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجمانيزيوم وذلك علي هامش مران الفريق، اليوم الثلاثاء، حيث يواصل اللاعب البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، حيث يستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وتغيب علاء عن لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي، بسبب الإصابة في وتر العضلة الخلفية والرباط الخارجي للركبة، فيما جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد الفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

فيما منح الجهاز الفني للزمالك يادة جايمي باتشيكو، راحة لمحمود جنش ومحمود حمدي الونش لاعبي الزمالك، من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، ومن المقرر أن ينتظم جنش والونش في التدريبات المقبلة للفريق بشكل طبيعي غدا وخضعت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، فور وصولها مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربي والفوز بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا ويتم التحضير لمباراة العودة والتى ستكون بمثابة لقاء الحسم لبطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الأفريقية.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين فى التاسعة مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق أحلام جماهيره بمواصلة المنافسة للوصول إلى النهائى الأفريقى وتحقيق دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق لم يتوج باللقب منذ عام 2002، عندما فاز به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى.