شكرا لقرائتكم الرجاء يكشف آخر مستجدات طلب تأجيل مواجهة الزمالك بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادى الرجاء البيضاوى المغربى، بيانا رسميا، مساء اليوم، الأربعاء، يكشف فيه أخر المستجدات الخاصة بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال أفريقيا، حيث أكد النادى أنه ينتظر رد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" على طلبه بتأجيل اللقاء بسبب إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا المستجد، وجاء نص البيان كالتالى..

تم عقد اجتماع عاجل زوال يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بين السيد فوزى لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والسيد جواد الزيات، رئيس النادي، لتدارس وضعية الحالة الوبائية للنادى وآثارها على لقاء اياب نصف نهائى كأس الأبطال الافريقى المبرمج يوم السبت 24 اكتوبر 2020.

بمبادرة من السيد فوزى لقجع، تم عقد اجتماع رسمى مساء يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, بين وفد ادارى لنادى الرجاء الرياضى يترأسه السيد أنيس محفوظ، الكاتب العام، والسيد عبد السلام حنات، رئيس البعثة الرياضية، ومدير لجنة المسابقات الأفريقية بالكاف لبسط وشرح وضعية القوة القاهرة التى يعيشها نادى الرجاء الرياضى من الجانب الرياضى والادارى ولطلب تاجيل اللقاء إلى موعد لاحق.

بناء على ما سبق، تقدم نادى الرجاء الرياضى منتصف ليلة الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بطلب رسمى للكاف لتاجيل اللقاء إلى موعد لاحق بالنظر لعدد حالات كورونا التى اصابت لاعبى الفريق ولاستحالة مغادرة التراب الوطنى فى هذه الوضعية.

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نادى الرجاء الرياضى لا زال ينتظر قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم بهذا الخصوص وسيطلع الرأى العام الوطنى بهذا القرار بمجرد التوصل به.

واختتم البيان قائلا "نادى الرجاء الرياضى ينتهز الفرصة للتقدم بالشكر والامتنان للسيد فوزى لقجع على مواكبته لهذا الملف بصفة مباشرة ودقيقة ولدعمه للنادى سواء فى المحنة الصحية التى يمر منها حاليا أو فى تجاوز الأزمة الهيكلية والمالية التى مر منها النادى وكذلك فى مختلف الاستحقاقات الرياضية الدولية والقارية التى يخوضها نادى الرجاء الرياضي".

وكانت تقارير صحفية، ذكرت فى وقت سابق اليوم أن فوزى لقجع، رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم، قد نجح خلال الساعات القليلة الماضية فى اقناع الاتحاد الإفريقى بتأجيل مباراة الرجاء أمام الزمالك، والمقرر لها يوم السبت المقبل فى ستاد القاهرة فى إياب نصف نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ذكر موقع "Le360" المغربى من مصادر موثوقة أن فوزى لقجع نجح فى إقناع مسؤولى الكاف بصدق الرسائل التى بعث بها الرجاء للجنة الطوارئ التابعة للكاف لتأجيل اللقاء، مشددا أن القرار والبلاغ الرسمى القاضى بتأجيل المواجهة سيتم إصداره فى ووقت متأخر من اليوم الأربعاء .