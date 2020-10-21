مانشستر سيتي يقلب الطاولة على بورتو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف إلى فوز 3 - 1 على ضيفه بورتو البرتغالي، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وشهدت المجموعة ذاتها فوزا صعبا لأولمبياكوس اليوناني على مارسيليا الفرنسي 1 - صفر.
وفي المباراة الأولى، تقدم بورتو عن طريق لويس دياز في الدقيقة 14، قبل أن يسجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف التعادل في الدقيقة 20 من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 65 سجل إلكاي غوندوغان الهدف الثاني لسيتي، قبل أن يختتم الإسباني فيران توريس ثلاثية فريقه في الدقيقة 73.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، فاز أولمبياكوس اليوناني على مارسيليا الفرنسي 1 - صفر.
وسجل المصري أحمد حسن كوكا هدف المباراة الوحيد لأولمبياكوس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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