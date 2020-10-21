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إنتر يكشف إصابة المغربي حكيمي بكورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إنتر الإيطالي لكرة القدم الأربعاء إصابة مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس المستجد، وبالتالي سيغيب عن مباراته ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مساء الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة .

وقال النادي الإيطالي في بيان على حسابه في تويتر "نتيجة مسحة أشرف حكيمي جاءت إيجابية، عقب الاختبارات الأخيرة (التي تفرضها البروتوكولات الصحية) التي أجراها عشية مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ".

وأضاف البيان "المدافع ليس لديه أي أعراض تماما، وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي".

ويشكل غياب حكيمي ضربة لإنتر الذي تعاقد معه هذا الصيف من بعد تألقه اللافت ولمدة موسمين على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

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