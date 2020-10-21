شكرا لقرائتكم كومان "يتحسر" على غياب بيكيه عن مباراة يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحسر رونالد كومان مدرب برشلونة على طرد المدافع، جيرارد بيكيه، خلال الفوز 5-1 على فرنسفاروش المجري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، إذ سيغيب اللاعب عن مواجهة يوفنتوس الأسبوع المقبل.

ونال بيكي البطاقة الحمراء قبل 20 دقيقة من النهاية بعد عرقلة توكماك نغوين مهاجم فرنسفاروش داخل منطقة الجزاء، وشعر كومان بأنه في ظل احتساب ركلة جزاء فإن البطاقة الصفراء كانت ستمثل عقوبة أنسب لهذا الخطأ.

وقال كومان للصحافيين: كان من السيئ جدا لنا احتساب ركلة الجزاء والبطاقة الحمراء لكن نحن نعتاد اللعب بلاعب أقل. حدث ذلك أمام سلتا فيغو وتكرر اليوم، إنها عقوبة قاسية جدا. إذا كانت اللقطة تستحق الخطأ، فيمكن احتساب ركلة جزاء وبطاقة صفراء. لا أفهم لماذا أشهر الحكم البطاقة الحمراء لكن علينا قبول ذلك.

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وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في 16 موسما متتاليا بدوري أبطال أوروبا بينما جاءت باقي أهداف برشلونة بواسطة أنسو فاتي وفيليب كوتينيو واللاعب الشاب بيدري البالغ عمره 17 عاما وعثمان ديمبلي ليتحقق الانتصار الكبير.

وقال كومان الذي أبدى سعادته بتسجيل الأهداف بواسطة عدة لاعبين: بصفة عامة أشعر بالسعادة. في بعض الأوقات كنا نلعب كرة قدم مميزة لكن في بعض الأوقات كان ينخفض الإيقاع، لكن هذا أفضل شيء للمدرب، إذا كانت هناك شكوك حول مسجلي الأهداف لبرشلونة، فقد أظهرنا الليلة أننا نملك لاعبين رائعين إلى جانب العظيم ليونيل.

ويلعب برشلونة مع يوفنتوس في تورينو في دوري الأبطال يوم 28 أكتوبر لكن قبل ذلك سيواجه ريال مدريد في مباراة قمة بالدوري الإسباني يوم السبت المقبل.