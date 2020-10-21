شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: أياكس (0)-(0) ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بداية الشوط الأول من مباراة أياكس وليفربول في اطار افتتاح مباريات الجولة الأول من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا المجموعة الرابعة.

ق 2 خطأ من حارس ليفربول ادريان مع المدافع جوميز والكرة تذهب إلى تماس لصالح أياكس.

ق 6 سقوط اللاعب محمد قدوس في أرضية الملعب للإصابة.

ق9 هجمة مرتدة سريعة من ليفربول بدأها صلاح ومرر لساديو ماني حاول التسديد والكرة تصطدم بمدافع أياكس.

ق 16 ركنية لصالح أياكس تشكل خطورة على مرمى ليفربول.

ق 18 هجمة لصالح أياكس يشتتها دفاع ليفربول وتذهب لمحمد صلاح يقود هجمة مرتدة تنتهي دون خطورة.

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ق 30 تبادل الهجمات بين الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقية.