شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: أياكس (0)-(0) ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بداية الشوط الأول من مباراة أياكس وليفربول في اطار افتتاح مباريات الجولة الأول من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا المجموعة الرابعة.
ق 2 خطأ من حارس ليفربول ادريان مع المدافع جوميز والكرة تذهب إلى تماس لصالح أياكس.
ق 6 سقوط اللاعب محمد قدوس في أرضية الملعب للإصابة.
ق9 هجمة مرتدة سريعة من ليفربول بدأها صلاح ومرر لساديو ماني حاول التسديد والكرة تصطدم بمدافع أياكس.
ق 16 ركنية لصالح أياكس تشكل خطورة على مرمى ليفربول.
ق 18 هجمة لصالح أياكس يشتتها دفاع ليفربول وتذهب لمحمد صلاح يقود هجمة مرتدة تنتهي دون خطورة.
ق 30 تبادل الهجمات بين الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقية.
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