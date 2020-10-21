شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أشرف حكيمي بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي إصابة لاعبه المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الإيطالي في بيان على حسابه في «تويتر»: «نتيجة مسحة أشرف حكيمي جاءت إيجابية، عقب الاختبارات الأخيرة (التي تفرضها البروتوكولات الصحية) التي أجراها عشية مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ».

وأضاف بيان النادي: «المدافع ليس لديه أي أعراض تماما، وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي».