شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الرياضية المغربية: «كاف» يوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء لهذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر الحساب الرسمي لقناة الرياضية المغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المقرر السبت، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بتدخل من رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع.

وكتب الحساب الرسمي للقناة على موقع «تويتر»: «بتدخل من فوزي لقجع، الكاف يوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء إلى 31 أكتوبر أو 1 نوفمبر».

وكان النادي المغربي أعلن إصابة 9 من عناصره بفيروس كورونا، وذلك قبل مباراة الفريق أمام الزمالك المقررة السبت.

وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بذهاب الدور نصف النهائي.