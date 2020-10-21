شكرا لقرائتكم خبر عن «جريزمان» يرفض التمرد ويوافق على تخفيض راتبه.. وأزمة جديدة بين «ميسى» و«كومان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، موقفه من الانضمام للاعبين الثائرين على إدارة النادى الكتالونى.

وكانت تقارير إسبانية زعمت أن لاعبى برشلونة «باستثناء كليمنت لينجليت وفرينكى دى يونج وأندريه تير شتيجن» وقعوا على فاكس رسمى برفض إجراء أي خفض جديد لرواتبهم هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن جريزمان وافق على عرض إدارة برشلونة بتأجيل جزء من راتبه هذا الموسم، والحصول عليه خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن اللاعبين المنضمين حديثًا لبرشلونة مثل سيرجينو دست وميراليم بيانيتش تم الاتفاق معهما أيضًا على هذا الأمر، أثناء توقيع العقود، ويعانى برشلونة من خسائر بقيمة 97 مليون يورو، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيما دخل الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة، في خلاف جديد مع مدربه الهولندى رونالد كومان خلال الموسم الحالى.

واختلف الطرفان في بداية التعاقد مع كومان، بسبب رغبة الأخير في سحب صلاحيات ميسى بغرف ملابس برشلونة، بالإضافة إلى طريقة الاستغناء عن لويس سواريز.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن كومان كان يختار كلماته بعناية خلال إجراء الحوار مؤخرًا مع صحيفة «AD» الهولندية لعدم إزعاج ميسى، حيث إنه يدرك جيدًا أن هذا الأمر قد يضعه في مشاكل.

وأشار البرنامج الإسبانى إلى أن ميسى والمحيطين به قد أغضبهم بالفعل ما قاله كومان خلال التصريحات الأخيرة.

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وكان كومان قال مؤخرًا: «فى أيامى الأولى تحدثت كثيرًا مع الناس حول وضع النادى، ثم اتضح أن هناك استياء كبيرا بين اللاعبين، لذلك كان من أولوياتى التحدث إلى ميسى لسماع كيف رأى الأشياء».

وأضاف: «فى المنزل كان يخبرنى ميسى بكل شىء، واستمعت إليه بعناية، ورغبته في العمل وكيف يريد تغيير الأمور وكان ذلك جيدًا، لأننا في النهاية تحدثنا عن أفضل الطرق لدفع الفريق إلى الأمام.

وتابع: «كان النادى واضحًا جدًا بشأن رحيل ميسى، بأنه لا يمكنه المغادرة إلا بالشرط الجزائى بقيمة 700 مليون يورو وهو رقم مرتفع جدًا لدرجة أنه لم يدفعه أي ناد في هذا الوقت، وبالنسبة لى كان السؤال هو كيف يمكننى إعادة ميسى كشخص وكلاعب؟.