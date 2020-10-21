شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يجري مسحة طبية لجميع عناصر الرجاء المغربي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، اللجنة الطبية التابعة لـ«كاف» بإجراء مسحة طبية لجميع عناصر فريق الرجاء، مساء اليوم، وذلك لتحديد مصير مباراة العودة أمام الزمالك، والمقررة السبت، في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيحسم «كاف» موقفه من إقامة المواجهة في موعدها أو تأجيلها على ضوء المسحة التي سيتم إجراءها للاعبي الرجاء.

ونفى مصدر مطلع بـ«كاف»، رفض ذكر اسمه، ماتردد حول تأجيل المواجهة إلى موعد لاحق، مشدداً على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن اللقاء حتى الآن.